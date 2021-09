Ce este numărul atomic? Atomul de hidrogen (reprezentare grafica), format dintr-un proton si un electron Numarul atomic, notat cu litera Z, indica numarul de protoni (particule cu sarcina electrica pozitiva) din interiorul nucleului unui atom. Numarul atomic este cea mai importanta caracteristica a unui atom, pentru ca numarul de protoni da identitatea unui element chimic. De exemplu, atomul de hidrogen, cel mai simplu atom, are un singur proton. Un atom care are doi protoni se numește heliu. Daca are trei protoni, vorbim de atomul de litiu, iar daca are șase, vorbim de carbon. Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

Sursa articol: scientia.ro

