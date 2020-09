Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba s-a declarat miercuri "foarte tulburata" de rezultatele testelor efectuate in Germania care confirma ca Aleksei Navalnii, opozant fervent al lui Vladimir Putin, a fost otravit in Rusia, relateaza AFP. "SUA sunt foarte tulburate de rezultatele anuntate astazi. Otravirea lui Aleksei Navalnii…

- Nevociok, agentul chimic care a fost folosit pentru a il otravi pe Aleksei Navalnii, un critic al președintelui rus Vladimir Putin, a fost creat in Uniunea Sovietica in anii 1970-1980, scrie Reuters.

- Ministrul de Externe Bogdan Aurescu a avut o poziție tranșanta referitoare la situația opozantului lui Vladimir Putin, Alexei Navalnii, care a fost otravit, potrivit Berlinului, cu un agent neurotoxic de tipul Noviciok."Condamn cu fermitate otravirea liderului opoziției ruse #Navalny cu gazul nervos…

- Germania are dovezi clare ca opozantul rus Alexei Navalnii a fost otravit cu un agent neurotoxic din categoria Noviciok, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al guvernului de la Berlin, citat de Reuters si DPA.

- Opozantul rus Alexei Navalnii se afla sub protectia politiei, pusa la dispozitie de statul german, in spitalul din Berlin unde este tratat in urma unei presupuse otraviri in Siberia, a precizat duminica Biroul Federal de Investigatii Criminale (BKA) pentru DPA, scrie agerpres.ro. "Statul a preluat…

- Politicianul rus Alexei Navalnîi, un critic vehement al Kremlinului, era supravegheat intens de poliția secreta, au declarat surse din domeniul securitații pentru un tabloid rusesc, preluat de Reuters. Înainte sa i se faca rau, în timpul unui zbor cu avionul, Navalnîi…

- Starea de sanatate a lui Aleksei Navalnii s-a stabilizat, iar acesta poate fi transportat, a declarat directorul adjunct al spitalului din Omsk, Anatoli Kalinicenko. "Am decis sa nu ne opunem transferului sau catre un alt spital, cel care va fi desemnat de apropiatii sai", a afirmat Kalinicenko,…

- Medicii germani au fost autorizati sa-l vada pe opozantul rus Alexei Navalnii, internat la terapie intensiva in Siberia dupa ce a fost, potrivit apropiatilor sai, victima unei "otraviri", a indicat vineri un membru al anturajului sau, scrie AFP."Medicii care au venit de la Nurnberg si care…