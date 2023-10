Stiri pe aceeasi tema

- Septembrie 2023 este favorabil pentru pragmaticii sensibili, persoane hotarate care ințeleg ca banii trebuie caștigați prin munca grea și minuțioasa. Nu trebuie sa te bazezi pe o coincidența fericita de circumstanțe și pe “mana cereasca”. Incepand sa intreprinzi orice acțiune de imbunatațire a situației…

- Horoscopul de weekend ne mai spune ca schimbarea creeaza calea spre crestere si, fiindca este mijlocul lui august, putem deja sa simtim ca anul nou se apropie de noi, ceea ce inseamna ca trebuie sa ne uitam la ceea ce am realizat pana acum. Incheierea acestei saptamani cu o Luna in Rac pune o nota umana…

- Pentru acești nativi, statutul social este cel mai important lucru. Astrologii au dezvaluit horoscopul zodiilor avide dupa bani. Afla cine ar face orice sa aiba cat mai mulți, sa duca o viața lipsita de griji și sa poata oricand sa iși indeplineasca orice moft. Horoscopul zodiilor avide dupa bani Persoanele…

- The President of the Right Force Party [Partidul Forta Dreptei], Ludovic Orban, on Saturday proposed the dismissal of 200,000 employees from the public system, and also the elimination of holiday vouchers for the same sector, as an alternative to the increase in taxes."The solution is in no way the…

- Ziua de joi este dedicata turului 2 preliminar din Conference League, iar pentru trei dintre reprezentantele fotbalului romanesc emoțiile vor fi la cote maxime. Recent eliminata din Liga Campionilor, Farul cauta sa-și faca loc spre grupele Conference League, acolo unde vor sa revina și cei de la CFR…

- Raportul Key figures on Europe, publicat anual de Eurostat, dezvaluie o Romanie a contradicțiilor. Deși țara noastra se afla in topul fertilitații la nivel european, sporul natural este negativ, nu din cauza imbatranirii populației cat pe fondul migrației sporite. Tinerii romani nu petrec mult timp…

- In a meeting held on the sidelines of the NATO Summit in Vilnius, National Defense Minister Angel Tilvar and his Bulgarian counterpart Todor Tagarev signed the letter of intent for the joint establishment of a Regional Special Operations Component Command (R-SOCC), the Defense Ministry informed on Wednesday.Tilvar…

- Gelozia este un sentiment tot mai intalnit in cupluri, care, uneori, este constructiv. Se pare, insa, ca unii nativi exagereaza și nu se pot abține sa nu iși streseze partenerul de viața in acest sens. Vezi care sunt cele mai geloase zodii din horoscop, care au tot felul de crize in relație. Cei mai…