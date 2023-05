Scandalul roșiilor de la Glodeanu Sarat a readus in atenția opiniei publice o substanța activa numita Ethrel, folosita de unii producatori pentru coacerea forțata a tomatelor in extrasezon. Specialiștii spun ca roșiile tratate astfel nu au nicio problema, daca se respecta perioada și doza de aplicare, problemele țin, insa, de faptul ca ea nu este autorizata. ‘Produseul ’Ethrel-ul este avizat pentru cultura fructelor și cerealelor in Romania, dar nu are autorizare pentru legume, deoarece este un segment foarte mic și firmele mari, distribuitorii de pesticide, nu-și permit sa ia autorizație ca sa…