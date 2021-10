Romania a trecut și ea prin perioada comunismului. Pentru unii a fost vazuta ca o perioada de grație, pe cand alții nu ar vrea sa se mai intoarca niciodata in timp. Ce este comunismul și ce politica urmeaza comuniștii? Comunismul este un termen care se poate referi la mai multe noțiuni legate intre ele. Sunt trei definiții care atesta insemnatatea comunismului. Comunismul este o ideologie care, oficial, promoveaza un sistem social in care nu exista stat, clase sociale și proprietate privata asupra mijloacelor de producție și care are scopul de a realiza o societate egalitara. Ce este comunismul…