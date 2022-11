Ce este accidentul vascular cerebral al ochiului Vorbim frecvent despre accidentul vascular cerebral (AVC) situație in care important este sa acționam cat mai rapid. Dar vorbim puțin spre deloc despre accidentul vascular cerebral al ochiului cu risc major de orbire, transmite 20 Minutes. Diferențe intre AVC și AVC la ochi Pierderea vederii la un ochi, dificultatea de a vedea clar fac parte din simptomele unui posibil AVC. Dar AVC-ul ochiului este diferit. Este ocluzia arterei centrale a retinei. Cele doua forme de AVC pot fi legate: AVC-ul ochiului poate anunța un AVC in 10% pana la 15% din cazuri, explica neurologul Benoit Guillon pentru 20… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

