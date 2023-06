Stiri pe aceeasi tema

- Soția celebrului actor Bruce Willis, Emma Heming Willis, a vorbit despre optimismul familiei sale in ceea ce privește descoperirea unor noi tratamente pentru demența. Bruce Willis sufera de demența frontotemporala, o afecțiune degenerativa care poate cauza pierderi de memorie.Intr-o declarație emoționanta…

- Un tanar de 28 de ani a fost salvat de la moarte de un echipaj de politie din comuna Romos, barbatul fiind gasit intr-o padure la cateva momente dupa ce a incercat sa-si curme singur viata, a informat miercuri Inspectoratul de Politie (IPJ) Hunedoara, potrivit Agerpres.Politistii au fost alertati…

- In urma cu patru ani Nicu, un tanar in varsta de doar 19 ani, și-a sunat disperat rudele ca sa le anunțe ca șoferul cu care a plecat in Anglia i-ar vrea raul. Ulterior, baiatul a fost gasit fara viața și nici acum familia lui nu știe cum s-a intamplat tragedia.

- Shurubel, prezentatorul de la „Vorbește lumea”, ne-a dezvaluit ce va face in acest an de Paște. Colegul lui Lili Sandu este nevoit sa se imparta intre parinți și socri. LIBERTATEA: Ce planuri ai pentru Paște? Va intalniți cu toții la masa? Shurubel: Parinții mei sunt din București, iar mamei ii place…

- https://www.youtube.com/watch?v=1cMjWgULew0 Cristian Uța, un tanar originar din Pucioasa, dar care locuiește in Spania de mulți ani, a convins juriul de la Romanii au talent, cu un numar de beatbox. Piesa a fost scrisa chiar de el, dupa ce a invațat beatbox de pe internet. In Spania canta in PUB-uri…

- Dan Negru a marturisit ca fiica sa, Dara, in varsta de 13 ani, lucreaza la cabinetul stomatologic al mamei sale. Prezentatorul de la Kanal D vrea sa iși invețe copiii sa fie responsabili. Cand vine vorba despre copiii lui, Dan Negru este foarte atent la educația pe care le-o da. Dara și Bogdan sunt…

- Un politician nigerian și soția sa au fost condamnați, joi, dupa ce au incercat sa duca un tanar in Marea Britanie pentru a-i recolta in mod ilegal rinichiul, care ar fi urmat sa ajunga apoi la fiica lor grav bolnava, scrie Reuters.