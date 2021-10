Recent, pentru a mai scapa de agitația din București și de stresul acumulat peste saptamana, Adela Popescu și Radu Valcan au decis ca este momentul oportun sa aiba parte de prima lor vacanța in cinci la munte. Zis și facut! Doar ca acum, privind retrospectiv, cei doi soți au ajuns la o decizie radicala. Pentru ca cei trei copiii i-au pus in mare dificultate, gata, s-a zis cu escapadele in familie, cel puțin, pana ce minorii vor mai crește puțin.