- Bratul armat al gruparii islamiste Hamas, Brigazile al-Qassam, a transmis sambata ca va elibera cei peste 200 de ostatici capturati in timpul incursiunii sale in sudul Israelului pe 7 octombrie daca vor fi eliberati in schimb toti palestinienii detinuti in inchisorile israeliene, informeaza AFP.

- Brigazile al-Qassam ale Hamas au mai eliberat doi prizonieri din Gaza, dupa negocierile purtate cu Egipt și Qatar, a declarat purtatorul de cuvant Abu Obaida. Informațiile inițiale aratau ca se negociaza pentru eliberarea a 50 de ostatici, dar se pare ca negocierile nu au avut un deznodamant fericit.Cele…

- Imagini difuzate vineri (20 octombrie) de catre aripa armata a Hamas, Brigada al-Qassam, arata cum doi ostatici americani sunt eliberați și predați Crucii Roșii. Cetațenii americani au fost identificați ca fiind Judith Tai Raanan, rezidenta in zona Chicago, și fiica sa adolescenta Natalie Shoshana Raanan,…

- Hamas a anunțat eliberarea a doi ostatici americani, dintre cei aproximativ 200 de prizonieri rapiți in atacurile comise de gruparea militanta in Israel la 7 octombrie. „Ca raspuns la eforturile Qatarului, Brigazile (Ezzedine) al-Qassam au eliberat doi cetațeni americani (o mama și fiica ei) din motive…

- Aripa militara a Hamas, Brigazile al-Qassam, a anuntat vineri intr-un comunicat ca 13 prizonieri israelieni au fost ucisi in urma loviturilor israeliene asupra Fasiei Gaza din ultimele 24 de ore, relateaza The Guardian, care citeaza Reuters. Sase dintre ostatici au fost ucisi in lovituri asupra a doua…

- Brigazile al-Qassam, ramura armata a Hamas, au dat publicitatii sambata o inregistrare video in care pot fi vazuti cel putin trei barbati imbracati in civil, in mod clar speriati, tinuti captivi de un grup de indivizi inarmati si cu fetele blurate.