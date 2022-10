Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 2,88 miliarde de lei la capitalizare, 1,65%, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a scazut cu 17,12 milioane de lei (-8,59%), in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea…

- In Romania sunt deja taxate profiturile excepționale din energie și gaze, dar nu exista o taxa pentru profiturile companiilor petroliere, așa cum are in vedere Comisia Europeana. Libertatea va prezinta cu cat au crescut caștigurile marilor companii energetice din Romania. Invadarea Ucrainei de catre…

- Cele 15 companii antreprenoriale de succes, finaliste ale editiei a V-a a programului Made in Romania organizat de Bursa de Valori Bucuresti, vor fi anuntate public si premiate joi in cadrul Galei Made in Romania, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Agista, primul fond romanesc de investitii, in curs de autorizare, a achizitionat un pachet suplimentar de actiuni in Bittnet, grup romanesc de companii IT listat pe piata principala a Bursei de Valori Bucuresti (BVB), crescand participatia la aproape 7%, potrivit news.ro. Fii la curent cu…

- Primele doua ore de tranzactionare ale sedintei de joi de la Bursa de la Bucuresti sunt caracterizate de o volatilitate ridicata, fiind prezenti mai multi vanzatori decat cumparatori. Deschiderea sedintei a fost pe verde dar dupa aproximativ 90 de minute indicele principal BET a scazut abrupt cu…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 6,4 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 3,32-, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a urcat cu 24,95-, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea bursiera a coborat…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat 5,78 miliarde de lei la capitalizare in aceasta saptamana, respectiv peste 3-, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a crescut cu aproape 50-, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea bursiera…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in crestere ultima sedinta de tranzactionare a saptamanii pe aproape toti indicii, cu o valoare a tranzactiilor de 60,97 milioane de lei (12,34 milioane de euro). Indicele principal BET s-a apreciat cu 0,84%, pana la 12.033,40 puncte, iar BET-Plus, care arata…