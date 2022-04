Ce caută SRI în cloud-ul guvernamental? Serviciul Roman de Informații (SRI) susține ca nu va avea acces la datele stocate in viitorul cloud guvernamental, dar va putea monitoriza și cauta in traficul de internet al angajaților dupa adrese IP sau de email, nume de utilizator și conturi asociate cu diverse platforme etc. Asta face așa numitul proiect Țițeica, gestionat de SRI din 2015, prin care peste 60 de instituții publice sunt aparate cibernetic și care va mai primi 100 milioane euro din PNRR. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

