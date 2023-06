Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoarea fotbalului județean 2023, pe “Cetate”! Festivitate AJF Alba, pentru campioane, laureate și golgheterii din județ Sambata, pe Stadionul “Cetate” din Alba Iulia, este, cu incepere de la ora 16.30, “Sarbatoarea fotbalului amator” festivitatea de premiere a competițiilor “sportului rege” din…

- Frații Paval se pregatesc sa zguduie piața energiei. Au adaugat societații Dedeman SRL un nou obiect de activitate: producția de energie electrica, conform Replica Online. In Romania, compania Dedeman, una dintre cele mai bine cotate de pe piața, a reușit in anul 2022 performanța de a realiza un profit…

- Dinamo a zdrobit-o pe FC Arges, scor 6-1, luni, in barajul pentru mentinere/promovare in Superliga Romaniei. Gazdele au deschis scorul dupa 15 minute, prin Bena, care a marcat cu o lovitura de cap. Dinamo a dus scorul la 2-0, in minutul 24, prin Larrucea. Trei minute mai tarziu, Ghezali a dus scorul…

- Alexandru Crețu (31 de ani) a inscris in Rapid - CSU Craiova 2-3, iar la final a descris sezonul echipei sale drept un „eșec total”. Oltenii nu știu inca daca vor juca in preliminariile Conference League, ei depind de rezultatele din ultima etapa și de deznodamantul Cupei Romaniei. La finalul partidei…

- “Partea de patrimoniu care se transfera consta intr-un portofoliu de investitii/participatii din cadrul unor societati din Romania. Astfel, motivatia principala a divizarii consta in implementarea unei noi societati care sa ofere flexibilitate in dezvoltarea de noi activitati/investitii, permitand in…

- Gigi Becali a anuntat, luni, intr-o conferinta de presa, ca se retrage din fotbal, subliniind ca a luat decizia dupa meciul pierdut de FCSB, scor 0-1, cu Rapid, in Superliga, in urma caruia a acuzat arbitrajul lui Horatiu Fesnic. „Am tinut sa va anunt pe toti, ca ma tin de cuvant de data asta, asa cred.…

- Gigi Becali a primit raspuns din partea clubului Armatei cu privire la solicitarea de a juca pe stadionul Steaua meciurile din finalul play-off-ului, cu CFR și Rapid: "Nu putem onora cererea din doua motive" Mihai Stoica anunța zilele trecute ca FCSB a depus o noua solicitare catre CSA Steaua, ca sa…

- Voleibalistii de la SCMU Craiova au avut parte de o ultima saptamana de vis, castigarea trofeului Cupei Romaniei fiind cea mai importanta reusita din ultimii ani. Acum, dupa petrecerea de dupa si intalnirea cu fanii in Electroputere Mall, baietii lui Dan Pascu se pregatesc de un nou meci tare, poate…