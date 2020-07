Stiri pe aceeasi tema

- Angelina Jolie vorbește pentru prima oara despre motivul care a stat in spatele deciziei de a pune capat mariajului cu Brad Pitt, la 4 ani de la desparțire. Intr-un interviu cu Vogue India, frumoasa actrița a marturisit ca separarea a fost pentru binele celor șase copii — Maddox, Pax, Shiloh, Zahara,…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii are o legatura surprinzatoare cu actrița de la Hollywood, Marilyn Monroe. Se pare ca suverana in varsta de 94 de ani folosește aceleași produse cosmetice care au fost candva preferate de incantatoarea Marilyn Monroe. Este vorba despre produsele brandului britanic…

- Sunt cateva secrete de frumusețe care dateaza de zeci de ani și pe care probabil inca nu le știm, dar marile vedete de la Hollywood le-au folosit cu incredere. Tehnica de plumping a buzelor lui Marilyn Monroe. Diva folosea cinci nuanțe de ruj pentru ca acestea sa para mai pline. Cele mai inchise la…

- In multe țari, calatoriile au fost restricționate pentru a preveni raspandirea noului coronavirus, cu excepția celor esențiale. Dar pe masura ce se iese din carantina iar restricțiile sunt ridicate, tot mai multe persoane revin la munca. Virusul se transmite mai ales pe cale respiratorie, dar poate…

- Viața sa a fost una obișnuita pana in momentul in care a fost transportata la spital și i s-au prelevat probe pentru testul la noul tip de coronavirus. Așa a inceput calvarul pe nume Covid-19 pentru Domnica Bujor, o locuitoare a capitalei, contabila la Apa Canal Chișinau, care ne-a povestit greutațile…

- "In perioada 26 februarie – 5 aprilie 2020 au fost confirmate 4.051 cazuri de infectie cu coronavirus Covid 19, din care 181 decese. Primul caz de infectie confirmat a fost inregistrat in data de 26 februarie 2020, iar in urmatoarele doua saptamani s-a mentinut caracterul sporadic al bolii, fiind confirmate…