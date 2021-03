Ce au cautat si cumparat online romanii in pandemie Pandemia care a inceput in urma cu un an a perturbat societatea la toate nivelurile, de la munca si traiul de zi cu zi si pana la moda sau vacante. Dorintele, interesele si cumparaturile au fost diferite in 2020, iar acest lucru s-a vazut si din ce au cautat romanii pe Google.



Retail-ul online a fost unul dintre castigatorii ultimelor 12 luni, iar produsele cele mai cautate au fost cele legate de casa - amenajarea ei, biroul de acasa sau gradina.



Potrivit datelor Google, produsele din categoria "casa si gradina" au inregistrat cea mai mare crestere in cautarile in Romania

