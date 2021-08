Stiri pe aceeasi tema

- “Vrei sa te mint?” este o piesa ce relateaza povestea unei iubiri cu nabadai, in care, deși cei doi implicați in relație se joaca de-a șoarecele și pisica, nu s-ar putea imagina sa fie impreuna cu altcineva: “Ce conteaza ca alții ma vor? / Cand ți-am zis ca doar pe tine te vreau, pai te... View Article

- Avem piesa noua de la Alessia Cara! Videoclipul piesei va fi transmis in premiera de MTV și in Times Square. Cunoscuta pentru performanțele live pline de emoție, Alessia Cara anunța și un ”turneu” pe la mai multe emisiuni populare din SUA pentru a-și promova noul single, dar mai ales pentru a vorbi…

- Trupa Golan revine cu piesa electro „75”, in colaborare cu Valeria Stoica. „75” face parte din al doilea album de studio, intitulat „1”, care va fi lansat pe 12 august. Numele nu a fost ales intamplator și are legatura cu numerologia. 75 este un numar asociat cu creativitate, interacțiune sociala, libertate,…

- Piesa “In Da Getto” este produsa de Skrillex și Tainy, fiind o piesa de vara, perfecta pentru orice petrecere. Nu rata videoclipul, pentru ca in el apare star-ul Tik Tok, Khaby Lame, alaturi de Mufasa, unul dintre cei mai cunoscuți dansatori de pe platforma. Melodia conține elemente din hit-ul anilor…

- Dupa o serie de hit-uri precum „I’m lost”, „Dumb” sau ”Are We There”, care au reușit sa bucure milioane de oameni de peste tot din lume, Olivia Addams reușește sa se faca auzita pe toate stațiile mari de radio din Polonia. Piesa „Stranger” urca acum pe locul 1 in Radio Airplay Polonia! Succesul inregistrat…

- Dupa ce DJ-ul cu origini marocane R3HAB a colaborat cu Luis Fonsi și Sean Paul pentru piesa “Pues”, acesta incearca o direcție noua prin “Downtown”. Kelvin Jones a declarat ca și-au imaginat o plimbare prin New York, iar baza minimalista a piesei este exact opusul la ceea ce intampla in aceasta era.…

- A trecut jumatate de an fara noutați, dar pare ca așteptarea a meritat. Mabel lanseaza acum prima piesa din 2021 – „Let Them Know”. Așteptarile sunt destul de mari, mai ales ca Mabel a caștigat premiul BRIT Award pentru Best Female Solo Artist, a depașit 4 miliarde de stream-uri și 2.2 milioane in vanzari…

- Culture III este al patrulea album de studio al trio-ului american de hip hop Migos. Albumul prezinta apariții de la Drake, Cardi B, Polo G, Future, Justin Bieber, Juice Wrld, Pop Smoke și YoungBoy Never Broke Again. Materialul preceda albumului lor din 2018, Culture II, și servește drept concluzie…