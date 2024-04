Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul roman Marcel Ciolacu a recunoscut ca o parte din cheltuielile militare angajate in 2023 au fost, de fapt, amanate și derulate in ianuarie și februarie 2024. „Am finalizat toate contractele așa cum am promis,” a declarat premierul Ciolacu cand a fost intrebat despre cheltuielile pentru…

- „Astazi, in calitate de presedinta a Comisiei de Aparare pot sa spun ca sustin anuntul facut de presedintele Klaus Iohannis de a obtine voturile necesare pentru a ocupa o astfel de functie.Eu cred ca in actualul context de securitate prezenta la conducerea unui astfel de organism, alianta politica militara,…

- N-am apucat sa comentez ieri vestea excepționala a demisiei Victoriei Nuland, o femeie ce a facut atat de mult rau lumii, Americii, dar mai ales Europei, incat e greu de cuantificat acum, dar dezvaluirile vor aparea in curand și pe rand. Acum exact 10 ani, in timpul evenimentelor din Ucraina de atunci,…

- Președintele SUA, Joe Biden a fost aspru criticat, deoarece a sarutat-o pe par pe Giorgia Meloni, aflata in vizita la Casa Alba. Agenția Ansa relateaza ca președintele american a intampinat-o pe Giorgia Meloni, premierul Italiei, in Biroul Oval cu piesa ”Georgia on my mind” a celebrului Ray Charles…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a dat prima reacție din Rusia la afirmațiile facute de fostul președinte al SUA, Donald Trump, legate de NATO și de faptul ca le-a spus aliaților ca SUA nu ii va apara in cazul in care vor fi invadați de ruși. Peskov spune ca „nu e nimic nou” in afirmațiile…

- Dezvaluirile explozive potrivit carora eurodeputata letona Tatiana Jdanoka a activat timp de cel puțin 13 ani ca spioana pentru Rusia ii tulbura pe aleșii de pe batranul continent, relateaza Daily Beast.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, sambata, ca Romania ramane in continuare solidara cu Ucraina. De asemenea, ca va asigura tranzitul ucrainean de cereale. Insa vor fi luate masuri ca acestea sa nu ramana pe teritoriul tarii noastre, scrtie Agerpres . „Nu va fie frica de extremisti. Nu incercati…

- Comisia Europeana a platit prefinanțarea REPowerEU Romaniei și altor 8 state membre in cadrul Mecanismului de redresare și reziliența. Comisia Europeana a platit, ieri, urmatoarele sume cu titlu de prefinanțare legate de fondurile REPowerEU in cadrul Mecanismului de redresare și reziliența (MRR): 145,1…