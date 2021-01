Stiri pe aceeasi tema

- Fanii-acționari ai lui Dinamo din PCH au venit cu noutați despre situația contractuala a jucatorilor lui Dinamo, neplatiți de cand clubul a fost preluat de spaniolul Pablo Cortacero. Intr-o postare pe pagina oficiala de Facebook a Peluzei, dinamoviștii susțin ca jucatorii cu care au convenit asupra…

- A sosit momentul mult asteptat pentru toti cei care iubesc Formula 1. Fiul legendarului Michael Schumacher, Mick, a fost anuntat oficial ca pilot in „Marele Circ”. Va concura pentru echipa Haas, alaturi de Nikita Mazepin. In varsta de 21 de ani, Mick si-a construit cariera cu mare atentie. A reusit…

- PCH s-a saturat. Fanii-acționari ai lui Dinamo afirma ca sunt gata sa iasa in strada și cer sprijinul lui Manuel Larrotcha Parada, Ambasadorul Spaniei la Bucuresti, pentru a-l inlatura pe Pablo Cortacero de la club. Lista problemelor apasatoare de la Dinamo se extinde. ...

- Desi a aparut in cadrul emisiunii “Asia Express” de mai multe ori cu chipul natural, imaginea postata de curand de Adda in care apare fara pic de machiaj a socat pe toata lumea. Fanii sunt uluiti de cum arata artista. Cum arata Adda nemachiata Fosta concurenta de la Asia Express si-a facut curaj, in…

- Novak Djokovic se pregatește intr-un mod inedit de startul Turneului Campionilor, de la Londra. Inainte de competiție, tenismanii au fost indemnați de organizatori sa faca fotografii oficiale și sa inregistreze un clip de promovare.

- Anunt important pentru fani. O schimbare de zile mari are loc in aceasta seara in serialul “Vlad” de pe Pro TV. Ce surpriza le-au pregatit producatorii telespectatorilor fideli?! Noutati in serialul “Vlad” de la Pro TV Fanii serialului “Vlad” au parte de o mare surpriza in episodul care se va difuza…

- In varsta de 41 de ani, Paula Seling vorbeste despre una dintre cele mai mari probleme, iar fanii s-au aratat ingrijorati de dezvaluirile facute. Celebra cantareata nu s-a mai putut abtine. Paula Seling si-a ingrijorat fanii Una dintre cele mai talentate cantarete din muzica romaneasca, Paula Seling…