- MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din Romania, face un nou pas pentru a veni in intampinarea pacienților cu soluții specifice, de nișa, și anunța achiziționarea a 60% din acțiunile clinicii de diagnostic și chirurgie oftalmologica Opticristal din Brașov.

- Numarul de reclamatii inregistrate de principalii furnizori de servicii de acces la internet, atat la puncte fixe, cat si mobile, a scazut in 2021, aceasta diminuare venind si in contextul in care s-a redus numarul de incidente de securitate inregistrate anul trecut in sectorul telecom, informeaza…

- Scoala Gimnaziala Vizantea Razaseasca și Solenoid Concept SRL sunt partenere in cadrul proiectului „Servicii integrate pentru incluziune sociala in comuna Vizantea-Livezi‟ implementat de comuna Vizantea-Livezi. Proiectul are o valoare de 1 milion de euro și este finanțat prin Programul Operațional Capital…

- Potrivit confidas.ro, compania are sediul social in Bucuresti, sectorul 2, pe strada Ion Berindei nr. 11 Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii a atribuit un contract, in urma unei proceduri simplificate, fara licitatie, pentru servicii de management. Este vorba de proiectul "Imbunatatirea…

- Guvernanții au stabilit, printr-o lege aparuta de puțina vreme, sa largeasca mult domeniul și spectrul interceptarii comunicațiilor electronice. Interesant este faptul ca interceptarea legala a comunicațiilor era deja reglementata prin Codul de procedura penala, iar noua lege nu vizeaza modificarea…

- Primul ghișeu poștal digital de servicii integrate a fost dat in folosința Foto: Arhiva. Poșta Româna a dat în folosința luni, 6 iunie, primul ghișeu poștal digital de servicii integrate complete. Noul terminal, instalat la Oficiul Poștal 63 din București, a fost fabricat…

