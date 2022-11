Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Brașov a dispus sistarea „in regim de urgența” a comercializarii produselor neconforme in unitațile de invațamant preuniversitar din județ, dupa ce controalele au aratat ca in unele școli și licee funcționeaza aprate la care elevii pot cumpara produse alimentare precum chipsuri, alimente…

- Tanczos Barna s-a declarat convins ca in gospodariile populatiei se poate face economie la consumul de energie electrica, ”printr-o atentie sporita”. El a admis ca in societatea romaneasca exista ”un sentiment neplacut” cand vine vorba despre restrictii privind consumul, pentru ca acestea aduc romanilor…

- Cine n-a cazut victima „oboselii știrilor”, mai ales in condiții de pandemie și apoi, și mai și, in condiții de razboi informațional, dar și fizic, de o vizibilitate, cruzime și intensitate cum nu s-a mai vazut in istorie? Raspuns corect: fiecare dintre noi și toți laolalta!

- Alex Bodi se confrunta cu dureri cervicale, motiv pentru care a apelat la o tehnica speciala pentru a scapa de ele. Daca nu ai auzit pana acum despre chiropractica, iata ce este, de fapt, acest proces, dar și ce contraindicații are. Un chiropractician din Romania a postat imagini rare cu afaceristul,…

- Centura de siguranța este obligatorie in Romania pentru persoanele care circula in autovehicule pe drumurile publice. Exista și cateva categorii de șoferi ori pasageri exceptați de la regula purtarii centurii de siguranța, printre care și gravidele sau cei ce sufera de anumite afecțiuni medicale, inclusiv…

- Ciuperca de unghii cauzeaza o multitudine de probleme și, pe langa problema estetica, este și un pericol pentru intregul corp. Astfel, trebuie tratata cat mai repede. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President…

- Dieta noastra obișnuita ar trebui sa conțina și alimente bogate in iod, deoarece ele ajuta la buna funcționare a tiroidei. Deficiența de iod din organism poate duce la tulburari hormonale și la boli tiroidiene cu efecte grave in timp. Oamenii nu au nevoie de o cantitate prea mare de alimente bogate…

- Direcția de Insolvența a Persoanelor Fizice din cadrul Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) amintește consumatorilor care au accesat credite, au acumulat datorii și nu le mai pot face fața ca pot apela la procedura specifica, de insolvența a persoanelor fizice, prevazuta de Legea…