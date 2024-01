Ce a fost mai întâi, portocalele sau cuvântul 'portocaliu'? Poate surprinzator, fructele au fost primele. Prima data cand cuvantul "portocala" a fost documentat in limba engleza a fost in jurul sfarșitului secolului al XIV-lea d.Hr., cand a fost folosit pentru a se referi la fructe, potrivit Dicționarului online de etimologie (Online Etymology Dictionary). Abia peste un secol mai tarziu, "orange" a fost folosit pentru a descrie o culoare. Cuvantul a intrat in engleza medie din franceza veche și anglo-normanda "orenge". Cu toate acestea, este, de asemenea, evident ca acest cuvant are unele asemanari fonice clare cu denumirile spaniole și portugheze ale… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

