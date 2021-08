Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un interviu pentru sport.ro , Anamaria Prodan a fost intrebata direct daca a aflat ca Laurențiu Reghecampf locuiește cu presupusa amanta acum, cat ea e plecata in Dubai. Impresara a rabufnit și a facut o serie noua de dezvaluiri. Laurențiu Reghecampf s-a mutat in Banie de cand a devenit antrenorul…

- Tehnicianul i-ar fi dat un ultimatum soției sale, Anamaria Prodan! Antrenorul echipei CS U Craiova și-ar dori sa divorțeze cat mai repede de Anamaria Prodan. Reghecampf ar fi parasit caminul conjugal de peste șase luni. Citiți mai multe detalii, pe realitateasportiva.net.

- Dupa ce Anamaria Prodan s-a mutat in Dubai, decizie luata in urma cu doar cateva saptamani, iar Laurențiu Reghecampf s-a intors in Romania, deoarece a semnat cu CS Universitatea Craiova, presa tabloida a insista și mai mult pe faptul ca impresara și antrenorul s-au desparțit.

- Dupa o perioada aglomerata atat pe plan personal, cat și profesional, Laurențiu Reghecampf a parasit Romania, dar nu alaturi de soție. Anamaria Prodan e in Dubai, iar antrenorul in Grecia. O persoana foarte importanta din viața lui il insoțește. Conform spynews.ro , Laurențiu Reghecampf se afla acum…

- Spynews.ro va prezinta imagini cu Laurentiu Reghecampf si domnisoara C, in vacanta, in Grecia. In timp ce antrenorul alege sa petreaca zile superbe in Sithonia, alaturi de domnisoara despre care a tot scris presa, Anamaria Prodan este in Dubai, intoarsa acasa, asa cum a spus si ea.

- Anamaria Prodan a avut o noua reacție, dupa ce s-a spus cadivorțeaza de soțul ei, Reghecampf. La cateva zile dupa ce s-a vorbit desprepresupusa amanta a soțului ei, impresara a venit cu lamuriri pe Instagram,intr-un mesaj in care susține ca nu exista o amanta.Acum, aceasta a facut noi declarații, in…