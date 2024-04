Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan a rabfunit și i-a dat replica lui Laurențiu Reghecampf, dupa ce antrenorul a spus ca ii trimite bani și ca ea nu vrea sa incheie divorțul. Impresara nu a fost deloc blanda cu tatal fiului ei.Dupa ce Laurențiu Reghecampf a facut o serie de declarații acide la adresa Anamariei Prodan,…

- Laurențiu Reghecampf a devenit tata pentru a patra oara in urma cu cateva zile și este in culmea fericirii. Antrenorul a facut mai multe declarații acide la adresa fostei sale soții, Anamaria Prodan.La inceputul acestei luni, Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc au devenit parinții unui baiețel, care…

- Razboiul in instanța dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf este departe de a se termina! Luna aceasta este luna proceselor pentru Anamaria Prodan, care a fost inștiințata de avocații ei ca va fi nevoita sa bata, de mai multe ori, drumul pana la tribunal. Laurențiu Reghecampf i-a deschis impresarei…

- Al Tai, formația antrenata de Laurențiu Reghecampf (48 de ani), a pierdut deplasarea cu Abha, scor 0-2. Antrenorul roman are șanse tot mai mici sa continue pe banca formației din Arabia Saudita. Al Tai a obținut un singur punct in ultimele 7 etape și a cazut pe loc retrogradabil in prima liga a Arabiei…

- Laurențiu Reghecampf a vorbit, fara ezitare, despre cum se ințelege in prezent cu fiicele Anamariei Prodan. Antrenorul roman de fotbal a scos la iveala detalii neașteptate despre fiica cea mica a fostei soții, Sarah Dumitrescu.

- Anamaria Prodan a incercat pana in ultima clipa sa ii mențina o imagine buna lui Laurențiu Reghecampf, insa dupa divorț, impresara a spus tot ce avea pe suflet. Vedeta a marturisit, cu lacrimi in ochi, ca a știut mereu despre aventura soțului ei.Anamaria Prodan a revenit pe micul ecran cu reality show-ul…

- Ianis Hagi a fost imprumutat de Glasgow Rangers la Deportivo Alaves, in La Liga, pana la finalul actualului sezon. Antrenorul de atunci al gruparii scoțiene, Michael Beale nu i-a acordat nici o șansa internaționalului roman care abia revenise dupa o grava accidentare, ruptura de ligamente, care l-a…