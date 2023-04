Stiri pe aceeasi tema

- Dupa erupția vulcanului Șiveluci, a urmat un cutremur de 5,8 pe scara Richter in largul peninsulei Kamceatka, din Rusia. An eruption of the Shiveluch volcano began in Kamchatka, Russia . There was an ash emission for 20 km, several villages were covered by an ash cloud. The highest air hazard code has…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,8 a avut loc marți, in largul peninsulei Kamceatka, din estul Rusia, la aproximativ 24 de ore dupa ce vulcanul Siveluci a inceput sa erupa, relateaza Reuters. Oamenii de știința ruși susțin ca seismul este o replica a unui cutremur din 3 aprilie.

- Unul dintre cei mai activi vulcani din Rusia a erupt marti aruncand in atmosfera un nor imens de cenusa care a acoperit satele din regiune si a condus la emiterea unui cod rosu pentru aviatie in Peninsula Kamceatka din Orientul Indepartat rus, transmite Reuters.

- Vulcanul Siveluci, unul dintre cei mai activi vulcani din Rusia, a erupt marti aruncand in atmosfera un nor imens de cenusa care a acoperit satele din regiune si a condus la emiterea unui cod rosu pentru aviatie in Peninsula Kamceatka din Orientul Indepartat rus. Cenușa vulcanica s-a raspandit pe o…

- Imagini apocaliptice filmate dupa ce a erupt vulcanul Siveluci, din Peninisula Kamceatka, aflata in estul indepartat al Rusiei. Vulcanul a erupt, marți, 11 aprilie, aruncand in aer o coloana de cenușa la 10 kilometri inalțime, scrie Interfax. Ultima mare erupție a vulcanului avusese loc in 2007. Coloana…

- Un cutremur puternic a avut loc in Rusia! A fost declanșata starea de alerta, dupa seismul care a masurat aproape 7 grade pe scara Richter. Cutremur in Rusia. A avut o putere de aproape 7 grade pe scara Richter Un cutremur de pamant cu magnitudinea 6,9 pe scara Richter a fost inregistrat luni in regiunile…

- Cercetatorii chinezi au descoperit ca tsunamiul provocat anul trecut de eruptia vulcanului Hunga Tonga a cauzat prabusirea partii frontale a Barierei Drygalski, o limba de gheata din Antarctica, potrivit unui studiu publicat recent in revista Science Bulletin, informeaza agentia de presa Xinhua.Acea…

- Federația Rusa și-a dezvaluit arma secreta care va lupta impotriva tancurilor germane și americane in Ucraina, un „robot ucigaș” autonom, numit Marker, care poate „identifica și elimina” ținte folosind inteligența artificiala, relateaza playtech.ro.