- Mihai Tudose, cel care va coordona campania PSD pentru alegerile europarlamentare, a facut declarații contondente la adresa liderului PNL Nicolae Ciuca. Potrivit lui Tudose, Nicolae Ciuca nu este politician. ”Nu-i din filmul asta. O viata a facut altceva”, a declarat europarlamentarul PSD, intr-un interviu…

- Fostul premier Mihai Tudose a spus, intr-un interviu pentru Prima News, ca liderul PNL Nicolae Ciuca nu e facut pentru politica. „Nu-i din filmul asta”, spune europarlamentarul PSD, care nu-l vede pe Ciuca in postura de candidat PNL la alegerile prezidentiale. „Daca PNL iese prost la alegerile europarlamentare,…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat vineri, la Slatina, ca nu s-a luat o decizie la nivel de partid cu privire la candidatura sa la prezidentiale, el subliniind insa ca nu se da inapoi de la nicio responsabilitate si ca „nu poti sa ceri unui partid sa vina sa castige alegerile si presedintele…

- „Nu cred ca asta e subiectul despre ce fantezii sau viziuni are Rareș Bogdan ca știți mai e un personaj de desene animate, au fost și filme, se scoala dimineața, iși pune chiloții peste pantaloni, pelerina și se deghizeaza in superman și zboara printre blocuri”, a spus Mihai Tudose.Rareș Bogdan: PNL…

- Nicolae Ciuca, despre legea pensiilor: Nu putem sa ne ducem la oameni sa le spunem, oameni buni, stiti, am promis, dar nu se poatePresedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat vineri, la Drobeta Turnu Sever, despre discutiile privind legea pensiilor, ca una este sa vorbesti despre o anvelopa de 55…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a reacționat la declarațiile facute de Rareș Bogdan, in contextul controverselor din Coaliție pe marginea legii pensiilor. „Noi am fost cei care am marit pensiile 14% și apoi inca de doua ori și am ajuns la 40%. Partidul Național Liberal nu accepta nici un fel de prosteala…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a admis pentru prima data, oficial, ca va fi candidatul partidului la alegerile prezidențiale din 2024, daca in organul de de decizie al partidului se va lua aceasta decizie.„Sunt presedintele Partidului National Liberal, partid cu blazon si eu cand le-am cerut oamenilor…

- Cata fascinație acest patrunjel. Nicolae Ciuca, Rares Bogdan, fostul ministrul al Afacerilor Interne Lucian Bode si alți lideri locali ai partidului, printre care și Mihai Cristian Lazar, cel mai tanar primar din Romania, barbați de stat unul și unul… Dar patunjelul, ce mai, aceste flori de toamna.…