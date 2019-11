Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a amanat pentru 6 noiembrie dezbaterea privind sesizarea de neconstitutionalitate referitoare la modificari ale Legii nr. 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite. "Cu privire la sesizarea de neconstitutionalitate…

- Curtea Constitutionala a Romaniei reia, miercuri, dezbaterea sesizarii referitoare la alegerea lui Teodor Melescanu in functia de presedinte al Senatului. Sesizarea de neconstitutionalitate a dispozitiilor hotararii pentru alegerea presedintelui Senatului, formulata de 33 de senatori, a fost luata prima…

- Curtea Constituționala a amanat pentru data de 30 octombrie dezbaterea pe sesizarea USR privind numirea de catre Parlament a lui Marian Neacsu in functia de vicepresedinte al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), anunța MEDIAFAX.Citește și: Atenție! Legea construcțiilor…

- Curtea Constituționala a Romaniei se va pronunța maine in ceea ce privește modificarile la Legea darii in plata. ”MAINE, ZIUA Z? Maine, CCR se va pronunța pe modificarile Legii darii in plata. Dupa ani de zile de suferințe din cauza interpretarilor neunitare in ceea ce privește impreviziunea,am…

- Memoriul cuprinde o statistica ingrijoratoare și peste 200 de scrisori ale debitorilor afectați de hotararile judecatorești. Credere apreciaza ca, in lipsa unei legiferari a situațiilor de impreviziune (adica acele situații excepționale in care instanța de judecata poate dispune reechilibrarea contractului…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a respins, miercuri, sesizarea depusa de USR si PNL, in care se reclama neconstitutionalitatea unor prevederi din Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice. CCR a luat in discutie miercuri obiectia de neconstitutionalitate…

- Curtea Constitutionala discuta, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis referitoare la Legea pentru modificarea si completarea Legii 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, au anuntat surse din CCR. Presedintele Klaus Iohannis a trimis Curtii Constitutionale, pe 9 iulie, o sesizare…

- Curtea Constitutionala va dezbate, miercuri, sesizarea formulata de președintele Klaus Iohannis referitoare la modificarea si completarea Legii 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor. Seful statului reclama ca actul normativ nu are avizul CSAT, potrivit Mediafax.Pe 9 iulie, presedintele…