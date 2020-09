Stiri pe aceeasi tema

- Un angajat al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliara (OCPI) Dolj este infectat cu noul coronavirus COVID-19. Rezultatul pozitiv al testului Sars-Cov-2 a fost comunicat oficial persoanei in cauza in aceasta dimineața. Salariații care au intrat in contact cu persoana respectiva vor lucra de acasa,…

- Direcția de Sanatate Publica Iași informeaza cu privire la trei noi focare Covid-19: Agent economic din Iași – 5 cazuri de salariați declarați pozitivi cu Covid-19 in urma testarilor. Masuri: Angajații confirmați au fost izolați la domiciliu, iar contacții direcți și apropiați au fost carantinați. Ancheta…

- Soția primarului Ovidiu Crețu și soacra acestuia au primit rezultatele testelor pentru CoVid-19 și se dovedește ca nu sunt infectate cu noul coronavirus. Nu sunt insa singurele care au primit vești bune. Dupa ce, luni seara, primarul municipiului Bistrița, Ovidiu Crețu, a fost depistat cu CoVid-19,…

- Barbatul lucreaza in sectia Vopsitorie si a venit la serviciu, ultima data, marti, 21 iulie. Primele simtome ale bolii le-a avut miercuri, 22 iulie, in ziua in care Klaus Iohannis, presedintele Romaniei, a fost in vizita la fabrica, conform Mediafax. Angajatul a fost confirmat cu COVID 19…

- Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) anunța ca Guvernul a adoptat o ordonanta prin care a instituit o noua masura de sprijin a angajatilor si angajatorilor care sunt nevoiti sa intrerupa activitatea din cauza infectarii cu SARS-CoV-2 a unor salariati. Astfel, ”daca Directia de Sanatate Publica…

- Un numar de 62 de angajați ai celui mai mare abator de pasari din județul Vaslui, Safir SRL, au fost depistați cu noul coronavirus, in urma testarii facuta de conducerea societații, dupa apariția inițiala a trei cazuri de boala. Toți salariații confirmați ulterior cu SARS-CoV-2 sunt asimptomatici, aceștia…

- Veste buna pentru mamici. Maternitatea Filantropia din Valea Vlaicii se redeschide de miercuri, 8 iulie. Managerul spitalului, Liviu Radu, spune ca au fost finalizate lucrarile de modificare a circuitelor si s-a obtinut avizul Directiei de Sanatate Publica Dolj pentru reinceperea activitatii pe strada…

- O eleva de la Școala Gimnaziala ”Sfantul Gheorghe” din Craiova a fost depistata cu coronavirus la doua zile dupa susținerea probelor la Evaluarea Naționala, informeaza Gazeta de Sud.Potrivit sursei citate, reprezentanții DSP Dolj a precizat ca eleva nu a avut contacți apropiați la examen pentru ca s-au…