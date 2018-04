Stiri pe aceeasi tema

- Neurotoxina folosita pentru a-l otravi pe fostul spion rus Sergei Skripal si pe fiica sa Yulia a fost "in forma lichida”, conform Departamentului pentru Mediu din Marea Britanie, scrie digi24.ro.

- Agentul neurotoxic folosit pentru otravirea fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia in locuinta din Salisbury, sudul Angliei, luna trecuta, a fost livrat in 'forma lichida', a indicat marti Departamentul britanic pentru Mediu, Alimentatie si Afaceri Rurale (Defra), potrivit BBC.Serghei…

- Substanta neurotoxica Novichok, folosita în atacul neurotoxic de la Salisbury, care l-a vizat pe fostul spion rus Serghei Skripal, a fost produsa la baza militara de cercetare Shikhany din sud-vestul Rusiei, se arata într-un raport al serviciilor secrete

- Diplomatii americani declarati persona non-grata de catre Rusia ca masura de retorsiune la expulzarea a 60 de diplomati rusi din SUA in scandalul Skripal au parasit joi dimineata ambasada SUA la Moscova, relateaza AFP. Cateva zeci de diplomati americani si familiile lor au parasit incinta…

- Austria ar putea juca un rol de mediere in criza internationala dintre Rusia si Occident izbucnita ca urmare a otravirii fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, a declarat joi ministrul de externe austriac Karin Kneissl, explicand refuzul Vienei de a expulza diplomati rusi, relateaza…

- Diplomati rusi au parasit marti ambasada tarii lor la Londra, inainte de expirarea, la miezul noptii, a termenului acordat de Marea Britanie ca masura de retorsiune pentru otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal, de care guvernul britanic acuza Rusia, transmite AFP. Cateva zeci…

- Kremlinul a indemnat luni Londra sa vina cu dovezi in sprijinul afirmatiilor ca Rusia s-a aflat in spatele otravirii unui fost spion si a fiicei sale in Marea Britanie sau sa prezinte scuze, "mai devreme sau mai tarziu", relateaza Reuters si AFP. Apelul vine dupa ce Marea Britanie a acuzat Rusia ca…

- Marea Britanie, Germania, Franta si Statele Unite au declarat joi ca responsabilitatea Rusiei este singura explicatie 'plauzibila' in cazul otravirii fostului spion rus Serghei Skripal si a cerut Moscovei sa furnizeze toate informatiile cu privire la programul sau de arme chimice Noviciok, relateaza…