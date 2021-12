Stiri pe aceeasi tema

- Joi au loc percheziții la Poliția de Frontiera din Timișoara, dar și la locuințele mai multe angajați ai PTF. Mai multe persoane sunt suspectate ca ar fi ajutat rețelele de trafic de migranți. Ofițerii DGA și procurorii DIICOT București fac percheziții, joi, la sediul Poliției de Frontiera Timișoara,…

- Un polițist de origine româna, Tyler Moldovan, se afla în stare critica, într-un spital din Phoenix (Arizona) dupa ce a fost împușcat de 8 ori în timpul unei misiuni, în noaptea de luni spre marți, relateaza ABC Arizona. Șeful poliției din Phoenix, Jeri Williams,…

- Saptamana trecuta, mașina singurului polițist din Daeni, Tulcea, a fost incendiata de un localnic. Poliția l-a prins pe principalul suspect, care a fost reținut 24 de ore. El s-ar fi dat de gol dupa ce le-a povestit unor apropiați pațania. Incidentul s-a petrecut in noaptea dintre 27 și 28 noiembrie,…

- Primaria Tulcea permite accesul in interior doar persoanelor vaccinate, care au trecut prin boala sau au un test negativ COVID. Decizia a intrat in vigoare vineri 15 octombrie, dupa ce incidenta in municipiu a atins 9,43 la mia de locuitori. Angajatii Primariei Tulcea care sunt nevaccinati muncesc de…

- Presedintele SUA Joe Biden, catolic practicant, si sotia sa Jill Biden vor fi primiti la Vatican de Papa Francisc pe 29 octombrie, dupa cum a informat joi Casa Alba. ”Vor discuta despre cum sa lucreze impreuna, respectand demnitatea umana, pentru a pune capat pandemiei de COVID-19, pentru a face fata…