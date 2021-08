Stiri pe aceeasi tema

- Majestatea Sa Custodele Coroanei organizeaza, duminica, o liturghie cu Recviem la Parohia Romano-Catolica din Savarșin, județul Arad, la cinci ani de la decesul Reginei Mama Ana. Liturghie cu Recviem pentru comemorarea a cinci ani de la decesul Reginei Ana a Romaniei are loc duminica, la ora 14, la…

- Cat de bine ar fi sa poți merge oriunde in lume in doar patru ore? Și daca v-am spune nu numai ca acest lucru ar putea fi posibil, dar si ca biletul de avion in cauza nu ar costa mai mult de 100 de euro, ați crede? Boom Supersonic, un start-up american care lucreaza la proiecte de zbor supersonice și…