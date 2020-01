Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul acestui an, dupa sase luni in care a sustinut ca a ucis-o atat pe Alexandra Macesanu, cat si pe Luiza Melencu, Gheorghe Dinca a cerut sa fie reaudiat pentru a-si schimba declaratia in cazul fetei disparute in luna aprilie. Ce se intampla cu inculpatul, dupa acest episod?

- Claudiu Lascoschi, avocatul lui Gheorghe Dinca, a declarat ca presupusul criminal din Caracal iși dorește o pedeapsa mai mica și regreta ca adolescentele Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu nu sunt in viața.

- Avocatul lui Gheorghe Dinca susține ca nu are habar de cererea inaintata de clientul sau procurorilor DIICOT, prin care afirma ca nu el a ucis-o pe Luiza Melencu. Claudiu Lascoschi a declarat ca nu are cunoștința de acest aspect și ca nu a mai fost contactat de clientul sau de la Craciun.

- Cazul Caracal este departe de a fi rezolvat, iar un raport a scos la iveala detalii neștiute. Mai exact, se pare ca Gheorghe Dinca ar fi planuit sa-și țina in viața victimele cat mai mult timp pentru a intreține relații intime cu ele.

- Cazul Caracal ar putea lua o turnura complet neașteptata. Jurnaliști cunoscuți, precum Mihai Gadea, Victor Ciutacu, Sorina Matei sau Marius Tuca ar putea sa fie audiați la Poliție. Totul dupa ce fostul șef al STS, Sorinel Vasilca, a facut o plangere penala pe numele lui Alexandru Cumpanașu. Vasilca…

- Cazul Caracal. Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au luat o decizie in ceea ce-l priveste pe Stefan Risipiceanu, barbatul acuzat ca a violat-o pe Luiza Melencu in ziua rapirii, dupa ce a observat-o intamplator sechestrata, in masina lui Gheorghe Dinca.

- Stefan Risipiteanu, presupusul complice al lui Gheorghe Dinca, va fi arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce Tribunalul Bucuresti a admis cererea procurorilor in acest sens. Acesta este acuzat ca a violat-o pe Luiza Melencu atunci cand era sechestrata in casa mecanicului din Caracal.

- Cazul Caracal pare fara sfarșit, iar familiile celor doua fete disparute, Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu, despre care se presupune ca ar fi fost ucise de Gheorghe Dinca, acuza autoritațile ca acheta nu inainteaza. Unchiul Alexandrei, Alexandru Cumpanașu, a transmis un nou mesaj cutremurator pe…