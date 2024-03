Stiri pe aceeasi tema

- Termenul pentru aplicarea primelor sancțiuni in cazul neindeplinirii obligației de a raporta in sistemul e-Factura facturile emise intr-un interval de 5 zile lucratoare va fi amanat pana la 1 iunie, conform declarațiilor facute de ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, prin intermediul platformei Profit.ro.…

- Ministrul Finantelor Publice, Marcel Bolos, anunta, in cadrul unei conferinte organizate de News.ro, ca joi Ministerul va avea primele „semnale cu privire la indicatorii anti-frauda si de evaziune fiscala” in urma implementarii modulului e-Factura, scrie News.ro. „Luam in calcul extinderea pana cel…

- Guvernul Romaniei va adopta azi un proiect de act normativ privind organizarea si functionarea Ministerului Finanțelor. Principalele noutați din actul normativ ce va fi adoptat azi in ședința de Guvern este apariția in cadrul Ministerului Finanțelor a unei structuri numita ”Tax&Crime” și inființarea…

- Contabilii au avut probleme joi in privința declarațiilor ce au ca termen data de 25 ale lunii din cauza SPV (care are probleme de funcționare de la generalizarea e-Factura). Astfel, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați (CECCAR) spune ca a primit sesizari de la membri cu privire la…

- Ce sancțiuni risca șoferii daca sunt prinși la volan fara acte in original. Pot primi amenzi de pana la 1.320 de lei Ce sancțiuni risca șoferii daca sunt prinși la volan fara acte in original. Atunci cand sunt opriți in trafic de polițiști, șoferii sunt obligați sa aiba asupra lor mai multe documente…

- Un ordin al Ministerului Finanțelor (OMFP 5394/2023) publicat in Monitorul oficial in urma cu cateva zile face referire la termenele de depunere a situațiilor financiare din 2023. Consultantul fiscal Adrian Bența a facut o analiza a acestuia.

- In sistemul e-Factura, in vigoare de la 1 ianuarie, au fost preluate pana acum 2,7 milioane de facturi, cu o valoare totala de 16 miliarde de lei, a declarat, luni, Marcel Boloș, ministrul Finanțelor, care a adaugat ca se așteapta sa se ajunga la un milion de facturi pe zi.„As face cateva precizari…

- Membrii Sindicatului National Meridian care sunt angajați ai Ministerului Finantelor și instituțiilor subordonate acestuia fac miercuri, 27 decembrie, greva japoneza, afirmand ca Guvernul nu vrea sa majoreze salariul de baza al angajaților din sistem cu 5% de anul viitor, relateaza News.ro.La protest…