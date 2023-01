Stiri pe aceeasi tema

- Un afacerist trimis in judecata de DNA Alba Iulia pentru dare de mita beneficiaza de rejudecarea dosarului pentru ca in faza camerei preliminare, la Tribunalul Alba, a fost aparat de un avocat stagiar.

- Apar noi detalii in cazul femeii de 30 de ani din Alba Iulia, care s-ar fi aruncat, in cursul zilei de astazi, 3 ianuarie 2023, in apele reci ale raului Ampoi. Potrivit informațiilor furnizate de catre martorii aflați la fața locului, care au sunat imediat la 112, femeia ar fi incercat sa iși puna capat…

- Scandal intr-o familie din Alba Iulia: Dupa o discuție mai aprinsa, un barbat și-a agresat soția. Ce au facut polițiștii O femeie din Alba Iulia a sunat la 112 și a sesizat ca a fost agresata de catre soțul sau. Polițiștii din Alba Iulia au mers la fața locului, iar dupa primele cercetari au aflat ce…

- Europol a facut publica lista celor mai cautate infractoare din lume. Iar pe lista este si o romanca fugita din tara de 10 ani si condamnata la 10 ani de inchisoare pentru mai multe infractiuni, scrie „Adevarul". Originara din Alba-Iulia, Anamaria Radu-Stoica are 34 de ani si este cautata de 10 ani,…

- DSP BN iformeaza cetațenii ca a aparut noul tip de vaccin impotriva COVID-19. Noul vaccin COVID-19 este adaptat pentru a oferi o protecție mai larga fața de tulpina originala și fața de subvariantele Omicron BA-4 și BA.5. Acesta este disponibil in centrele de vaccinare, dar și la medicii de familie…

- Tribunalul Alba a admis ieri, 14 noiembrie 2022, propunerea DIICOT de a prelungi mandatul de arest preventiv emis pe numele unui barbat de 69 de ani din Abrud, antrenor, cercetat pentru proxenetism. De profesie antrenor de fotbal, Constantin M. a organizat un veritabil bordel unde practicau prostituția…

- Cinci dosare de evaziune fiscala cu 13 inculpați au fost „inchise” de Tribunalul Alba intr-o singura zi ca urmare a aplicarii deciziilor Curții Constituționale a Romaniei (CCR) privind prescripția raspunderii penale.

- O ANCHETA a DSVSA Alba este in curs in cazul suspiciunii de BOTULISM din Alba Iulia. Au loc mai multe controale in magazinele care comercializeaza produsul suspicionat. Inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba desfașoara o ancheta in cazul unei suspiciuni…