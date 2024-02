Stiri pe aceeasi tema

- Zilnic, cladirea Cazinoului de pe faleza din Municipiul Constanța devine tot mai sclipitoare, readucandu-și inapoi farmecul sau original. Fiecare incapere a fost personalizata cu un stil distinct, iar decorul incepe sa reflecte eleganța de altadata. In interiorul acestui simbol al orașului de la…

- Stadiul lucrarilor la noul camin studentesc al Universitatii "Ovidiusldquo; din Constanta au ajuns la 70 , potrivit anuntului facut de Compania Nationala de Investitii.Caminul va asigura 167 de locuri de cazare, in camere tip garsoniera, complet mobilate si dotate bai proprii.Cladirea va fi prevazuta…

- In cursul zilei de ieri, primarul Vergil Chitac a efectuat o vizita la Cazinoul din Constanta pentru a analiza stadiul lucrarilor de reabilitare ale cladirii emblematice pentru municipiu. "Avem toate motivele sa credem ca va fi o cladire cel putin spectaculoasa, stilizata cu migala si bun gust, si ca…

- Astazi, 9 februerie 2024, primarul Constantei, Vergil Chitac, a vizitat Cazinoul din Constanta pentru a analiza stadiul lucrarilor de reabilitare.Astazi, 9 februerie 2024, primarul Constantei, Vergil Chitac, a vizitat Cazinoul din Constanta pentru a analiza stadiul lucrarilor de reabilitare, conform…

- FOTO Centrul de tineret din Teiuș: A fost finalizata cortina de sticla și montat mozaicul piscinei. Stadiul lucrarilor Centrul de tineret din Teiuș: A fost finalizata cortina de sticla și montat mozaicul piscinei. Stadiul lucrarilor Lucrarile la Centrul de tineret din Teiuș continua, chiar daca temperaturile…

- Constantenii dovedesc un interes crescut in ceea ce priveste stadiul lucrarilor in care se afla parcul Tabacarie din orasul nostru. Drept urmare, va tinem la curent cu situatia in teren a lucrarilor de reabilitare din parc. "Lucrarile sunt destul de ample. Vizam tot ce inseamnna alei, iluminat, mobilier…

- Inginerul Marius Stan este actualul manager de proiect al lucrarilor desfasurate la Cazinoul din Constanta. Anterior, acesta a asigurat conducerea lucrarilor de restaurare, consolidare si modernizare a Ateneului Roman. Lucrarile de la Cazino, dar si de la Ateneu sunt intreprinse de compania bucuresteana…

