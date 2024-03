Stiri pe aceeasi tema

- Caz ingrozitor in Ilfov! Copil de 2 ani, gasit la creșa de tata cu rani la o ureche și obrazUn tata și-a gasit copilașul de 2 ani, cand a mers sa-l ia de la creșa, cu rani la o ureche și obraz. A depus plangere la poliție, anunța Mediafax.Polițiștii din Pantelimon au fost sesizați, pe 8 martie,…

- Noaptea trecuta, un incident tragic a avut loc in Cluj. O tanara in varsta de 20 de ani a decedat dupa ce a cazut de la inalțime, pe strada Henri Barbusse. Femeia a fost gasita fara suflare in fața unui bloc de locuințe.

- Un caz șocant s-a petrecut in Germania! O tanara a ucis o fata care-i semana izbitor pentru a-și inscena moartea. La varsta de 24 de ani, Shahraban K.B. este acuzata de desfigurarea și ulterior uciderea lui Khadidja O., in varsta de doar 23 de ani. Iata de ce a recurs tanara la acest gest șocant!

- Ultimii doi ani au adus modificari importante in profilul consumatorului care se adreseaza Centrului de Soluționare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB). Analiza celor 5.560 de cereri de negociere cu bancile/IFN-urile trimise catre CSALB in anii 2022 și 2023 arata ca profilul consumatorului…

- La data de 15 decembrie a.c., in jurul orei 21:49, politistii orasului Bragadiru au fost sesizati prin apel 112, de catre un barbat de 48 de ani, ca atat el cat si fiul sau, in varsta de 18 ani, ar fi fost intoxicati cu o substanta de culoare gri, gasita in mancare. Potrivit IPJ Ilfov, politistii ajunsi…