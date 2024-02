Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de la Politiei Capitalei – Serviciul de Politie pentru Centrul Vechi au fost sesizati despre faptul ca o femeie ar fi fost agresata, duminica dimineata, in jurul orei 05.40. Ei s-au deplasat, de urgenta, la fata locului si au constatat ca este vorba despre o femeie, care se afla in stare…

- Polițiștii locali din București, in timp ce patrulau in Centrul Vechi, au observat cinci indivizi care manifestau un comportament suspect pe bulevardul I. C. Bratianu. Dupa ce au fost identificate, s-a constatat ca aceștia dețineau plicuri autosigilante. In urma verificarilor, s-a descoperit ca unul…

- Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Caras-Severin au anuntat sambata, ca dupa ce au vazut imagini postate pe o retea de socializare, in care o fata este agresata de alte doua, politisti de la Sectia 8 Politie Rurala Oravita s-au sesizat si au inceput verificarile pentru identificarea…

- Polițiștii de la Brigada Rutiera București au organizat, astazi, o razie cu scopul de a depista șoferii care conduc cu viteza. Un tanar de 29 de ani a fost prins conducand cu 114 km/h, pe o strada din sectorul 6. ”Astazi 27 ianuarie a.c., polițiștii Brigazii Rutiere au acționat pe arterele din municipiul…

- La data de 21 ianuarie 2024, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au depistat un barbat de 39 de ani, din comuna Craciunelu de Jos, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Tudor Vladimirescu din comuna, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul…

- La data de 7 decembrie a.c., in jurul orei 11.55, politisti din cadrul Serviciului Rutier au identificat un barbat, de 49 de ani, care a condus un autoturism, pe bulevardul I.C. Bratianu din municipiul Constanta, fara a detine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.Potrivit IPJ Constanta,…