Stiri pe aceeasi tema

- O tanara romanca, care se afla in Franța pentru a-și pregati rezidențiatul, a fost descoperita moarta intr-un apartament. Tragedia s-a petrecut in orașul Amiens, intr-un apartament inchiriat de ea prin platforma Airbnb. Visul unei tinere romance a fost spulberat in timp ce se pregatea sa inceapa…

- Poliția de frontiera germana se confrunta cu astfel de situații pe aeroportul din Memmingen cu puțin timp inainte, sau la scurt timp dupa Sarbatori. Dar marți, 28 noiembrie, agenții au avut o surpriza, atunci cand au controlat actele unei romance și ale fiicei ei, scrie portalul de știri regionale din…

- Tenismenii romani trec printr-o perioada foarte buna pe final de an, iar rezultatele inregistrate in ultima vreme sunt destul de bune. Andreea Mitu se afla in acest moment in optimi la Trnava (Slovacia), in timp ce compatrioata sa, Miriam Bulgaru, se afla in aceeași faza a competiției, doar ca in Argentina,…

- O romanca de 28 de ani a fost data in cautare internationala dupa ce o valiza care conținea bijuterii in valoare de 350.000 de lire sterline a fost furata dintr-un hotel din centrul Londrei. Politia engleza a lansat un apel public pentru a afla unde se afla Marinela Manolescu, dupa ce valiza a disparut…

- Noua lista de persoane care urmeaza sa fie eliberate astazi din Fașia Gaza a fost facuta publica in cursul acestei nopți. Din nou, niciun roman nu se regasește pe lista. Pe noua lista se regasesc cetațeni din Statele Unite ale Americii, Japonia, Austria, Bulgaria, Indonezia, Australia, Cehia și Finlanda.…

- Politistii din judetul Mehedinti au fost sesizati ca dintr-o masina au iesit aproximativ 10 persoane care apoi s-au indreptat spre o padure. Agentii au aflat, dupa ce au depistat persoanele, ca sunt migranti, au intrat in Romania din Bulgaria si vor sa ajunga in Germania. Ulterior, politistii au depistat…

- Peste 60 de monede din perioada romana si medievala au fost gasite de politistii de frontiera constanteni in bagajul unor bulgari cautatori de comori, acestea fiind descoperite in mai multe situri arheologice din tara noastra, potrivit news.ro.Reprezentantii Garzii de Coasta au anuntat, marti, printr-un…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Negru Voda au inregistrat duminica, 22 octombrie 2023, o descoperire neobisnuita. "In jurul orei 16.30, in PTF Negru Voda s a prezentat pentru controlul de frontiera, pe sensul de iesire din Romania, un autoturism inmatriculat in Bulgaria,…