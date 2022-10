Caz inedit în România. Unul dintre cele mai vechi orașe de la noi nu are nume românesc Caz inedit in Romania. Unul dintre cele mai vechi orașe de la noi nu are nume romanesc. Exista un oraș celebru din Romania care nici macar nu are nume romanesc. Mulți romani ajung in el atunci cand merg spre Delta Dunarii. Este vorba despre orașul Babadag. Acesta este situat intre dealuri ce poarta nume turcești și are o istorie foarte veche și interesanta. Numele localitații, in traducere ”Muntele Tatalui” este mai vechi decat Imperiul Otoman, astfel ca s-au pastrat numeroase povești din acele vremuri. Oricine merge spre Tulcea este nevoit sa treaca prin aceasta localitate. Caz inedit in Romania.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis sambata, 03 septembrie 2022, noi avertizari de tip cod galben si portocaliu de ploi insemnate cantitativ si intensificari ale vantului pentru sudul si sud-estul tarii, inclusiv pentru Galati. Codul galben este valabil intre orele 10.00 - 18.00, in Dobrogea,…

- Meteorologii au emis sambata noi avertizari cod galben si cod portocaliu de ploi torentiale si vijelii pentru sudul si sud-estul tarii, inclusiv pentru litoral, unde vantul va sufla cu putere. Avertizarea cod galben este in vigoare sambata, intre orele 10.00 - 18.00, in Dobrogea, estul Munteniei si…

- Zona de litoral a județelor Constanța și Tulcea intra la ora 10.00 sub Cod portocaliu de ploi puternice. Cantitațile de apa vor ajunge la 60 l/mp. Meteorologii au emis și un Cod galben de averse și vijelii pentru Dobrogea, estul Munteniei și sudul Moldovei. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Meteorologii au anunțat, sambata, doua noi avertizari de ploi torențiale și grindina care vizeaza sudul și sud-estul țarii. Un cod galben de ploi puternice a intrat in vigoare in aceasta dimineața și este valabil pana in aceasta seara la ora 18:00. In intervalul menționat in Dobrogea, estul Munteniei…

- Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat astazi avertizarile meteo de vreme rea. Potrivit ANM a fost emisa o atentionare cod galben de ploi insemnate cantitativ si intensificari ale vantului valabil in intervalul 03 septembrie, ora 10:00 ndash; 03 septembrie, ora 18:00. In intervalul mentionat…

- Meteorologii au prelungit pana marți seara codurile galben și portocaliu de vreme instabila și ploi abundente. Un cod galben a fost prelungit pana marți la ora 22.00. Meteorologii spun ca pana atunci vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in Oltenia, Transilvania, Maramureș, Muntenia,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat astazi avertizarile meteo. Potrivit ANM, a fost emisa o atentionare cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata si ploi insemnate cantitativ valabila in intervalul 22 august, ora 10:30 ndash; 23 august, ora 22:00. In intervalul mentionat…

- Continutul de apa in cultura de porumb neirigat, pe profilul de sol 0-100 cm, va prezenta valori scazute si deosebit de scazute, seceta pedologica fiind moderata, puternica si extrema in Dobrogea, Banat, Crisana si Maramures, cea mai mare parte a Moldovei, Munteniei si a Transilvaniei, iar local…