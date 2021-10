Stiri pe aceeasi tema

- Vioara Stradivarius, care a fost confiscata ieri, aparținea violonistei Alexandra Conunova, care a imprumutat-o de la maestrul Cedric Berger din Elveția. Aceasta era cap de afiș la TFestival din Moscova, invitata de Vadim Repin, un mare violonist al lumii, iar Stradivariusul, gasit de vameși, era cu…

- Violonista, Alexandra Conunova risca sa se aleaga cu un dosar penal, dupa ce a fost depistata cu o vioara Stradivarius în bagaj, atunci când urma sa decoleze de pe Aeroportul Internațional Chișinau la bordul unei aeronave spre Federația Rusa, transmite jurnal.md. Aceasta întâmplare…

- Vioara Stradivarius, care a fost confiscata ieri, aparținea violonistei Alexandra Conunova, care a imprumutat-o de la maestrul Cedric Berger din Elveția. Aceasta era cap de afiș la TFestival din Moscova, invitata de Vadim Repin, un mare violonist al lumii, iar Stradivariusul, gasit de vameși, era cu…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,1 s-a produs marti pe insula greaca Karpathos si a fost resimtit inclusiv in Creta, unde activitatea seismica din ultimele saptamani a produs numeroase pagube materiale. Potrivit Institutului de Geodinamica al Observatorului din Atena, epicentrul seismului, care a avut…

- Deocamdata, noul coronavirus nu este ținut sub control si multi oameni inca mai susțin, in mod eronat, ca pandemia este aproape invinsa, a recunoscut, marți, Maria Van Kerkhove, directoarea programului de combatere a maladiei infectioase COVID-19 din cadrul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS),…

- Fostul sef al Garzii de Mediu, Octavian Berceanu, spune ca exista o foarte puternica mafie a gunoaielor in Romania, iar miliarde de euro sunt in joc. Dupa ce a fost schimbat ieri din functie de premier, Berceanu acuza presiuni politice asupra comisarilor mediu. In emisiunea Desteptarea la Europa FM…

- Adrian Cioroianu, ambasador al Romaniei pe langa UNESCO pana in anul 2020, a fost numit manager interimar al Bibliotecii Nationale a Romaniei. „Ministrul Culturii Bogdan Gheorghiu a semnat in data de 1 septembrie 2021 ordinul de numire a noului manager interimar al Bibliotecii Nationale a Romaniei.…

- CFR Cluj a fost invinsa de Young Boys Berna, scor 3-1, intr-un meci disputat marți seara, in Elveția, in manșa a doua a turului III preliminar al Ligii Campionilor. In tur, scorul a fost 1-1. CFR Cluj a deschis scorul in minutul 4. Deac i-a pasat lui Omrani, iar francezul a inscris. Prima ocazie a elvețienilor…