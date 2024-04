Stiri pe aceeasi tema

- O femeie, de 56 de ani, din Medgidia, a fost retinuta pentru 24 de ore dupa ce a palmuit un agent in sediul Politiei Medgidia si l-a lovit cu piciorul in zona genitala. Reprezentantii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au anuntat ca o femeie de 56 de ani din Medgidia este cercetata pentru…

- O femeie din Constanța și-a denunțat propriul copil la Poliție, dupa ce acesta s-a drogat și a plecat de acasa. Tanarul a fost gasit alaturi de alte trei persoane intr-o mașina. Mai mult, polițiștii au descoperit in autoturism peste 10 pliculețe cu substanțe psihoactive. Citește și: Un adolescent de…

- Camerele de supraveghere din Mamaia Nord, Constanta au surprins un sofer ucrainean care a lovit grav un caine. Iubitorii de animale spun ca a fost lovit intentionat. Camerele de supraveghere din Mamaia Nord, Constanta, au surprins un sofer ucrainean care a lovit grav un caine. Iubitorii de animale spun…

- Un profesor si o profesoara de la o scoala din comuna Paulesti, judetul Prahova, s-au luat la bataie joi dimineața, femeia fiind cea care a reclamat la Politie faptul ca a fost lovita cu palma peste fata de catre colegul sau de serviciu. Incidentul a avut loc in vestiarul salii de sport ale unitatii…

- La data de 8 februarie a. c., in jurul orei 11.30, prin apel 112, o femeie a sesizat Poliția municipiului Ramnicu Valcea cu privire la faptul ca, in timp ce se afla in fața unui imobil din municipiul Ramnicu Valcea, ar fi fost agresata de catre concubin. La locul incidentului, polițiștii au constatat…

- Masina unui controversat om de afaceri din Constanța a luat foc in fața hotelului din Mamaia care ii apartine acestuia. Masina omului de afaceri constantean George Bosanceanu s-a facut scrum in timpul noptii. Autoturismul electric era parcat in fata hotelului pe care acesta il detine in statiunea Mamaia. …

- Femeie acuzata ca și-a ucis fiica in varsta de 9 ani, pe care a lovit-o in mod repetat cu diverse obiecte, dar a și ars-o cu un aprinzator de aragaz, provocandu-i arsuri pe tot corpul, a fost reținuta joi. Femeia a fost reținuta dupa zece ore de audieri, ea spunandu-le procurorilor ca a comis fapta…

- Un caz socant a avut loc, de curand, in Constanta. Ei bine, este vorba despre o femeie in varsta de 53 de ani care a fost retinuta dupa ce i-a dat foc unui barbat in varsta de 52 de ani. In urma faptei comise, a fost acuzata de tentativa de omor calificat.