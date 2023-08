Cauzele avortului spontan recurent și recomandarile medicilor Avortul spontan recurent este o afecțiune caracterizata prin pierderea a trei sau mai multe sarcini consecutive inainte de saptamana 20 de sarcina. Poate fi o experiența devastatoare pentru cuplurile care incearca sa conceapa un copil, dar este important sa ințelegem cauzele și sa ținem cont de recomandarile pentru gestionarea avortului spontan recurent. Cauzele avortului spontan recurent Anomalii cromozomiale Cea mai frecventa cauza a pierderilor de sarcina recurenta este data de anomaliile cromozomiale la nivelul embrionului, care pot aparea spontan sau ca urmare a factorilor genetici parentali.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In acest articol, vom explora cauzele, simptomele și, cel mai important, strategiile de prevenire ale acestei afecțiuni.1. Ce este depresia de toamna?Depresia de toamna este o forma de tulburare afectiva sezoniera (TAS) care apare in mod tipic in lunile de toamna și iarna, cand lumina zilei incepe sa…

- Spitalul de Boli Infectioase ”Dr. Victor Babes” din Timisoara a incheiat un protocol de colaborare cu Asociatia ”Societatea Romana de Sindrom Lynch”, prin care unitatea sanitara va contribui la realizarea unui Registru National de Sindrom Lynch. Potrivit unui comunicat de presa, de vineri, al Spitalului…

- Recent, Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a declarat aspartamul, un indulcitor prezent in anumite bauturi, ca fiind "posibil cancerigen". Acest mesaj a fost preluat insa in diverse interpretari, astfel ca anumite parți ale publicului au ințeles...

- Știai ca durerea de spate se numara printre principalele surse de disconfort in randul romanilor? Cu toate acestea nu toate senzațiile de durere reprezinta motive pentru care sa apelezi la ajutorul medicului specialist. Invața cum sa distingi intre diverse tipuri de durere și ce e bine sa faci pentru…

- Chiar daca vacanțele sunt despre odihna, relaxare și distracție, este bine sa avem in trusa de prim ajutor și cateva medicamente esențiale. Descopera o lista cu cele mai comune medicamente de luat in concediu și vezi ce crezi ca se potrivește nevoilor tale.Nota: Informațiile din acest articol nu inlocuiesc…

- Senzatia de ameteala si de greata, insotita de pierderi ale echilibrului, este o problema frecventa, mai ales in randul persoanelor care sufera de afectiuni ale coloanei cervicale. Manifestarile provoaca neliniste si adesea pacientii au nevoie inclusiv de suport psihologic pentru a putea depasi aceste…

- In ultimele zile au fost emise mai multe atenționari meteo și avertizari hidrologice privind prezența unor importante cantitați de precipitații și posibilitatea producerii de inundații, care au afectat cursul superior al raului Mureș, cu afluenții Niraj, Tarnava Mare și Tarnava Mica. Din cauza cantitaților…