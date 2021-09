Cauză și efect: Noua provocare destinată angajatorilor Optiunea muncii de acasa devine un element hotarator in alegerea urmatoarei destinatii de cariera pentru trei sferturi dintre salariatii romani, conform unui studiu EY Romania. Cercetarea arata ca 38% dintre participantii la studiu au declarat ca au lucrat mai multe ore in perioada pandemiei. Studiul EY Romania ”Munca in noile conditii”, desfasurat in perioada iunie – iulie 2021, a sondat opiniile a 542 de angajati romani din diverse sectoare de activitate. Potrivit studiului EY global „Work Reimagined”, peste jumatate dintre salariatii de la nivel mondial si-ar da demisia daca….Ei bine, daca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

- Posibilitatea de a lucra de acasa a devenit un criteriu important in alegerea locului de munca pentru angajații din Romania in contextul pandemiei de coronavirus, potrivit rezultatelor unui studiu EY Romania, derulat in perioada iunie – iulie 2021, potrivit News.ro.542 de salariați romani din diverse…

