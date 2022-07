Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul vacanțelor s-a deschis de ceva timp, iar romanii cauta sa plece in vacanțele din strainatate cu mașina. Cu toate acestea, alimentatul autovehiculului poate costa destul de mult. Iata unde este mai avantajos sa alimentați daca plecați in vacanța in strainatate cu mașina. Tot ce trebuie sa știți…

- O romanca de 27 de ani din provincia italiana Rimini, a fost reținuta dupa ce a lovit cu mașina patru polițiști, iar apoi a fugit. Forțele de ordine au reușit sa o opreasca doar dupa ce au format un baraj pe șosea.

- Benzina este de domeniul trecutului, iar electricitatea este viitorul. Daca vrei sa investești intr-o mașina de care sa te bucuri pentru mult mult timp și pentru care nu riști sa platești taxe exagerate pentru protecția mediului, investește intr-o mașina electrica, fie ea noua sau second hand. The post…

- Alerta la Cluj, unde mai mulți localnici au sesizat Politia animalelor ca asiaticii curața orașul de animalele de pe strazi, caini și pisici fara stapan, cam tot ce prind. Din cate se pare, sesizarile au ramas fara niciun raspuns, pentru ca asiaticii sunt greu de identificat, deoarece arata toți la…

- Simțiți niște vibrații negative in casa. Știți ca necesita mai mult decat sa arzi o lumanare generica cu parfum de vanilie? Raspunsul pentru a va improspata locuința și a scoate din casa orice rau augur ceste foarte simplu. De fapt, s-ar putea sa se afle deja in camara, și anume sarea. Oamenii iubesc…

- Vicepreședintele Parlamentului, Mihai Popșoi, a renunțat la mașina, iar acum se deplaseaza cu transportul public, o alternativa mai ieftina, in contextul ultimelor scumpiri. „Din proprie experiența, de curand aveam mașina, eu și soția. Pe a mea am vandut-o și merg cu troleibuzul, asta ajuta la economisire”,…

- In timp ce autoritațile din Moldova considera ca n-ar trebui sa fie niciun pericol dinspre Rusia daca intra in NATO, ministrul de externe al lui Vladimir Putin, Serghei Lavrov, afirma intr-o declarație oferita postului de televiziune Al Arabiya: „Atragerea Moldovei in NATO nu va adauga securitate Republicii…

- Hackerii rusi care au atacat Romania l-au confundat pe Ciolacu cu Citu. In comunicatul transmis de grupul de hackeri Killnet, se afirma ca atacul lor a fost provocat de declaratiile presedintelui Senatului, Marcel Ciolacu, care ar fi promis sustinere militara Ucrainei. Dar Ciolacu nu este presedintele…