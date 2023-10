Cătușe tăiate cu flexul în secția de poliție a orașului Nehoiu Ar fi de ras daca n-ar fi de plans, dar iata ca s-a intamplat in Romania, la Nehoiu, ca un cetațean adus la secția de poliție sa fie accidentat de catre un ofițer. La Nehoiu nu e chiar ca la Vaslui, dar se mai intampla uneori ca in familiile muntenilor din zona Siriu Nehoiu sa mai iasa și scantei, poate și mai mult. In dimineața zilei de duminica, 15.10.2023, intre Ursaru Alin Cosmin și concubina s-a iscat o cearta care s-a incheiat cu izbirea de pereți a unor diverse obiecte, un fragment al unui bibelou spart ajungand in capul concubinei, care a sunat la 112, numarul unic pentru apeluri de urgența.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

