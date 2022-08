Câți soldați pierde zilnic Ucraina și pagubele umane enorme suferite de armata rusă Pentru a doua oara de la inceputul razboiului, reprezentanți ai autoritaților ucrainene avanseaza cifre referitoare la proprii soldați uciși sau raniți. In total, Rusia ar fi pierdut cat intreaga populație a unor orașe precum Alexandria sau Voluntari. La inceputul lunii iunie, Ucraina a anunțat pentru prima data numarul de pierderi ale armatei ucrainene in razboiul impotriva Rusiei: intre 100 și 200 de soldați zilnic. Consilierul prezidențial, Mykhailo Podolyak, a anunțat noi cifre, intr-un interviu acordat BBC. Potrivit acestuia, se inregistreaza o scadere de pana la trei ori fața de situația… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

