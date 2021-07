Imediat dupa ce a caștigat alegerile, Nicușor Dan a descins la Primaria Capitalei insoțit de o armata de consilieri, majoritatea provenind de la diverse ONG-uri. Potrivit informațiilor noastre, la ora actuala, Nicușor Dan, are nici mai mult, nici mai puțin de 28 de consilieri. Dar, atenție, o mare parte dintre ei deja au fost detașați pe posturi bine remunerate la diverse companii și entitați aflate sub tutela Primariei. O dovada ca numarul consilierilor lui Nicușor Dan este foarte mare consta in faptul ca in Primaria Capitalei sunt la ora actuala 42 de directori, iar edilul are 28 de consilieri.…