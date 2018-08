Cati bani dau romanii pe smartphone (studiu)

Stiri pe aceeasi tema

- Piata de smartphone-uri din Romania a inregistrat in primul semestru al acestui an cel mai mare avans din ultimii trei ani, pe fondul achizitiei de terminale mai performante, la un pret mai mare, astfel ca, din punct de vedere valoric, piata a urcat in primele sase luni ale anului cu aproximativ…

- Piata de smartphone-uri a inregistrat in primul semestru o crestere de circa 40% in valoare, cel mai mare avans din ultimii trei ani, pe fondul achizitiei de terminale mai scumpe, cu durata a bateriei mai mare, potrivit Avenir Telecom, unul dintre cei mai mari distribuitori de telefoane, accesorii de…

- Serviciile financiare digitale par sa capete popularitate in Romania, facandu-i pe locuitorii tarii noastre dornici sa vada din ce in ce mai multe banci digitalizate pe piata locala, reiese dintr-un studiu realizat de catre iSense Solutions.

- Segmentul telecom a cuantificat vanzari de 627 de milioane de lei, mai mult cu 35,9%, comparativ cu rezultatele din S1 din anul anterior. Smartphone-urile cu diagonala peste 5,6 inci si produsele din cea mai ridicata clasa de pret au inregistrat valori de peste doua ori mai mari decat in S1 din 2017.…

- Smartphone-ul s-a transformat in dispozitivul preferat pentru accesarea internetului atat la nivel global, cat si in Romania. Odata cu mutarea traficului catre mobil, un lucru a devenit si mai important, chiar critic: viteza cu care se incarca paginile web. Potrivit datelor Google, Romania este in topul…

- Piata berii, controlata de jucatorii straini – in principal de olandezi, britanici si belgieni care, in ultimii ani, au preluat aproape toate companiile romanesti de profil – a crescut in ultimii cinci ani cu 20%, iar in 2018 sunt sanse...

- Postul de televiziune DIVA, parte din reteaua NBCUniversal, a atins in lunile mai si iunie cel mai ridicat nivel al audientei statiei din ultimii sase ani, iar cota de piata a crescut cu 86% fata de aceeasi perioada a lui 2017.Audienta din perioada mai - iunie 2018 a fost aproape dubla fata…

- Românii sunt la curent cu inovațiile în tehnologie, precum Inteligența Artificiala, potrivit rezultatelor cercetarii de piața comandate de Huawei și derulate în iunie 2018. Astfel, 88% dintre aceștia au auzit de Inteligența Artificiala și, dintre cei care au auzit despre…