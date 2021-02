Câți bani cere OMV Petrom pe un motel de la Timișul de Jos Compania petroliera OMV Petrom vinde Motelul Timișul de Jos, situat pe DN1, Șos. Naționala nr. 14A, langa stația de distribuție carburanți Petrom Timișul de Jos, jud. Brașov, pe partea dreapta pe sensul de mers dinspre București spre Brașov. Prețul cerut este de 925.000 de euro, conform anunțului publicat pe Storia.ro. Prețul indicat in anunț este orientativ include TVA 19%. Agitație in companiile de stat. Ultima zi pentru finalizarea listelor de disponibilizari Motelul are regim de inalțime D+P+2E+M și dispune de 26 de camere și 4 apartamente, doua sali de conferința, restaurant și bar.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ENEL a emis factura pe baza informațiilor primite de Distrigaz Sud, companie care este deținuta de concurentul sau direct pe piața de gaze, grupul ENGIE.Un consumator din București a primit o factura de regularizare la gaze din partea ENEL de 2.147 de lei. Convins ca este o eroare - el platea lunar…

- Cum, in 2020, pandemia a modificat lucrurile, companiile au investit semnificativ in sanatatea angajaților, iar majoritatea abonamentelor medicale includ și investigațiile necesare in evaluarea și monitorizarea post-infecție COVID-19. Astfel, in 2020, cu 50% mai mulți abonați corporate au beneficiat…

- Intr-o perioada in care invațamantul depinde mai mult ca niciodata de tehnologie, elevii de la Școala Generala Vasile Parvan din Huruiesti, județul Bacau, au primit o șansa in plus la educație. Compania de taxi și ridesharing FREE NOW a donat laptopuri, monitoare și mobilier școlar, atat de necesare…

- ​CFR Calatori lanseaza Trenurile Zapezii 2021, oferta de calatorie valabila din 4 ianuarie pana pe 28 februarie 2021. Astfel, pasagerii pot beneficia de o reducere de 25% la trenurile care au ca destinație/plecare statiuni montane, cum sunt cele de pe Valea Prahovei si Vatra Dornei. Reducerea de 25%…

- Unu din trei copii din Romania se afla in risc de saracie severa. De cele mai multe ori, acești copii merg la culcare flamanzi și au carențe nutriționale cu consecințe pe termen lung. Pentru ei, Organizația Salvați Copiii Romania te indeamna sa așezi pe masa de Craciun o porție in plus, care inseamna…

- In ziua de 22 Decembrie 2020 la ora 00:21:53 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.4, la adancimea de 86km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 81km E de Brasov, 91km S de Bacau, 103km NE de Ploiesti,…

- ”iSTYLE Retail Romania, cea mai mare retea Apple Premium Reseller din Europa Centrala si de Est, anunta deschiderea primului magazin stradal ajungand la un numar de douasprezece locatii fizice la nivelul intregii tari”, a anuntat compania. Noul magazin se afla in centrul Capitalei, are 50 de metri patrati…

- Voluntarii proiectului ”Doneaza sange, fii erou!” din toate centrele universitare medicale din țara – Cluj-Napoca, Brașov, București, Constanța, Craiova, Galați, Iași, Oradea, Sibiu, Targu-Mureș și... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!