Cati bani a primit Macaulay Culkin pentru rolul care l-a facut celebru, in Singur acasa? Detalii nestiute despre cel mai iubit film de Craciun. Cu siguranța fiecare roman a vazut macar odata celebrul film de Craciun, Singur acasa. Protagonistul filmului este Macaulay Culkin, insa cați bani a primit acesta avand in vedere succesul neașteptat inregistrat? Actorul nascut in anul 1980 ar fi caștigat, conform jurnașiștilor de la The Daily, 100.000 de dolari pentru rolul din filmul ”Singur acasa”. Pe de alta pentru cea de a doua parte a filmului acesta a primit cu mult mai mult. Sursa citata scrie ca…