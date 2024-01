Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna a anunțat ca la data de 10 ianuarie a.c. avea in evidența doar 29 locuri de munca vacante, in localitațile Sfantu Gheorghe, Sita Buzaului, Targu Secuiesc și Ojdula . Persoanelor care sunt in cautarea unui loc de munca au șansa de a…

- Autoritatile locale din Sfantu Gheorghe intentioneaza sa restrictioneze accesul autovehiculelor de peste 3,5 tone in oras pentru a proteja infrastructura rutiera. Primarul Antal Arpad a declarat, joi, ca municipalitatea a investit in ultimii ani foarte multi bani pentru a reabilita si moderniza strazile…

- In Croația, la Zagreb, in perioada 23-25 noiembrie a.c. s-au desfașurat Campionatele Europene de Ju-Jitsu destinate categoriilor de Adult (Seniori) și Master, la care Romania a participat cu un lot de 17 sportivi, printre aceștia numarandu-se și 2 sportivi legitimați la Clubul Sportiv Municipal (CSM)…

- Elevii care participa la programul Pedibus, lansat de autoritatile locale din Sfantu Gheorghe cu scopul de a determina cat mai multi copii sa mearga pe jos la scoala, vor primi cadouri din partea lui Mos Nicolae, au anuntat organizatorii. In cursul diminetii de joi, copiii au primit cate o fisa pe care…

- Noua cladire multifunctionala construita in incinta Scolii Gimnaziale „Nicolae Colan” din Sfantu Gheorghe, care va gazdui o sala de evenimente, un cabinet psihologic, o sala de sport, un laborator de informatica, o sala de conferinte si o biblioteca scolara, va fi pusa curand in functiune, a anuntat…

- Gala Best of Sepsi, in cadrul careia vor fi premiati castigatorii primei editii ai acestui proiect initiat de Primaria Sfantu Gheorghe, va avea loc in luna februarie a anului viitor, au anuntat, miercuri, organizatorii. In finala au intrat 45 de persoane si castigatorii au fost desemnati pe baza votului…

- Firmele din Romania care depun bilantul in fiecare an dovedesc ca isi fac datoria cu prisosinta fata de bugetul statului, dar „cateodata nu intelegem de ce sa fim pedepsiti”, a declarat, joi, la Gala Topului National al Firmelor 2023, presedintele Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR), Mihai…

- Muzeul National Secuiesc din Sfantu Gheorghe, care a fost reabilitat si modernizat cu fonduri europene, va fi redeschis pe 26 octombrie, a anuntat, joi, conducerea institutiei. Lucrarile au fost incepute in urma cu doi ani. „Numaratoarea inversa a inceput! Inspirat din traditiile arhitecturii medievale…