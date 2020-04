Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea In Alba, 113 persoane in carantina și 323 in izolare. Amenzi de 86.000 lei pentru nerespectarea interdicțiile privind deplasarea, in ultimele 24 de ore La data de 24.04.2020, in judetul Alba se aflau 113 de persoane in carantina si 323 persoane izolate la domiciliu. Pana acum au iesit…

- SITUAȚIA IN VRANCEA – Instituția Prefectului, județul Vrancea In județul Vrancea, in data de 18 aprilie 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 268 persoane aflate in auto-izolare la domiciliu. In carantina instituționalizata se afla 102 persoane, iar 626 in carantina la…

- Pana vineri, 17 aprilie, in județul Alba se aflau in carantina 264 persoane și 735 de persoane erau izolate la domiciliu, potrivit datelor transmise de Instituția Prefectului Alba. Tot pana la aceasta data, 442 persoane erau ieșite din carantina și 3.790 din izolare. Citește și ALBA: Trei cazuri noi…

- SITUAȚIA IN JUDEȚUL VRANCEA – Instituția Prefectului Vrancea In județul Vrancea, in data de 16 aprilie 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 677 persoane aflate in auto-izolare la domiciliu, iar in carantina instituționalizata se afla 276 persoane, iar 578 in carantina…

- In județul Alba se afla 345 persoane in carantina si 1.298 persoane izolate la domiciliu. Au iesit din carantina 94 de persoane, iar din izolare la domiciliu 2.582 persoane, potrivit celor mai recente date transmise de reprezentanții Prefecturii Alba. Polițiștii din Alba continua sa acționeze integrat,…

- Ziarul Unirea In județul Alba, 345 de persoane se afla in carantina si 1.298 izolate la domiciliu. Amenzi de peste 200.000 lei, pentru nerespectarea dispozițiilor Ordonanțelor Militare, in ultimele 24 de ore In județul Alba, 345 de persoane se afla in carantina si 1.298 izolate la domiciliu. Au fost…

- Ziarul Unirea CORONAVIRUS| Situația din Alba: 308 persoane in carantina, 49 persoane ieșite din carantina, 1181 persoane izolate la domiciliu, 1970 persoane ieșite din izolare. Amenzi de peste 200.000 lei, pentru nerespectarea dispozițiilor Ordonanței Militare La a nivelul județului Alba se afla 308…

- In județul Dambovița pana la acest moment nu au fost inregistrate cazuri sau suspiciuni de imbolnavire. Precizam ca, astazi, 16.03.2020, se afla in izolare la domiciliu 147 de persoane asimptomatice și 35 de persoane sosite, pana in acest moment, in județul Dambovița din zonele de risc și plasate in…